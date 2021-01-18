Спорт

Украинская сборная получила награду в эстафете биатлонного Кубка IBU

Photo of Admin Admin Send an email 4 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Украинская сборная получила награду в эстафете биатлонного Кубка IBU

В рамках первого этапа Кубка IBU в Арбери (Германия) состоялась мужская эстафетная гонка, передает со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Украинский четверку на этапе представлял Руслан Бригадир, Андрей Доценко, Тарас Лесюк и Богдан Цымбал. Украинские ребята с 6-ю допалнительными патронами финишировали 2-ми и получили серебряным комплект медалей.

Первое место на подиуме мужской эстафеты заняла сборная Германии, третье призовое место досталось французам. Все три призера показали лучшую стрельбу в гонке, а вот традиционный лидер Норвегия в этой эстафете шесть раз заглядывала на штрафные круги.

Примечательно, что в сборной Италии, которая финишировала с пятым результатом, были после окончания гонки добавлены две минуты, что отбросило команду на восьмую позицию.

Добавим, что в Кубке наций у мужчин Украины после этого успеха занимает четвертое место.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 4 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

“Водочки принеси”: Навальный записал видео в самолете на Москву

45 минут ago

Платный въезд в ЕС: украинцам рассказали, как это будет работать

1 час ago

Авиаперевозки в мировых масштабах 2020 года упали на 60% — ИКАО

1 час ago

Искусственный интеллект нашел в пустыне Сахара около 2 миллиардов деревьев

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button