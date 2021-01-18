Вслед за Костюк: Стаховский и ряд теннисистов пройдут строгий карантин в Австралии

Первый номер мужского тенниса Украины Сергей Стаховский подтвердил, что пройдет строгий карантин в Австралии после перелета из Дохи, ведь на борту самолета был зафиксирован случай коронавируса у одного из пассажиров. Об этом киевлянин рассказал сайту “Большой теннис Украины”, передает

Наш земляк был одним из пассажиров рейса из Катара, которых отправят на двухнедельную самоизоляцию в отеле, из-за подтверждения коронавируса у одного из пассажиров на борту.

Это уже третий рейс и пятый положительный тест, который был сдан одним из пассажиров спецрейсом с участниками “Australian Open”.

В строгий карантин отправляют: • 24 игрока с рейса из Лос-Анджелеса • 23 игрока с рейса их Абу-Даби (среди них Украинскиеукраинки Марта Костюк и Даяна Ястремская) • 25 игроков с рейса из Дохи (среди них украинец Сергей Стаховский).

Отметим, что игроки пробудут две недели в своих номерах и не смогут покинуть отеле того. Остальные теннисисты смогут воспользоваться правом проводить 5 часов вне отеля для тренировок и занятий фитнесом. Стандартный карантин в Австралии для всех приезжих предусматривает двухнедельную самоизоляцию, но для участников “Australian Open” штат Виктория сделал исключение в виде 5-часового окна для подготовки за пределами отеля.

Напомним, что Стаховский успешно справился с квалификацией на “Australian Open”, которая в этом году прошла на кортах в Дохе, и прервал неудачную серию украинцев на австралийском “мейджор”.

По материалам: УНН