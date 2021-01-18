Определена дата слушания дела о поединке Швейцария – Украина в CAS

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы УАФ на решение УЕФА относительно зачисления сборной Украины по футболу технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии, сообщает со ссылкой на сайт УАФ.

Слушания состоится 16 февраля 2021 года.

Отметим, что матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты в трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.

По возвращении в Киев, игроки сборной и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

Напомним, швейцарские власти запретили проведение матча Швейцария – Украина в Лиге наций, который должен был состояться 17 ноября. Причиной стали выявленные случаи коронавируса в составе украинской сборной.

УАФ и сборные были готовы к проведению встречи, однако запрет местных властей сделала это невозможным.

Впоследствии выяснилось, что все представители украинской делегации и команды имеют отрицательные тесты на коронавирус.

25 ноября УЕФА присудил Украине техническое поражение со счетом 0:3.

Как писал интересы нашей сборной в Лозанне будут представлять украинские, испанские и швейцарские юристы.

По материалам: УНН