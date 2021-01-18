Спорт

Наиболее титулованные клубы Англии свели вничью очный матч Премьер-лиги

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Наиболее титулованные клубы Англии свели вничью очный матч Премьер-лиги

В Ливерпуле состоялся центральный матч 19-го тура Английской Премьер-лиги “Ливерпуль” – “Манчестер Юнайтед”, сообщает со ссылкой на сайт “мерсисайдцев”.

Хозяева не смогли забить уже третий поединок подряд, но и не пропустили – 0:0.

“Мне понравился этот матч. Я видел много действительно хороших индивидуальных действий со стороны своих игроков, и в целом выступление команды был хорошим. Ничья – не тот результат, которого мы хотели, но тот, который мы получили”, – отметил наставник “Ливерпуля” Юрген Клопп.

Таким образом, “Манчестер Юнайтед” в 18 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице. “Ливерпуль” (34) – на 3-м месте.

В другой игре турнира “Тоттенхэм” разобрался с “Шеффилд” – 3:1.

Добавим также, “МЮ” является самым титулованным клубом элитного чемпионата Англии – 20 титулов. “Ливерпуль” отстает лишь на один.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
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