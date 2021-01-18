Спорт

Изъятие Месси привело к поражению “Барселоны”

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Изъятие Месси привело к поражению "Барселоны"

Каталонская “Барселона” потерпела фиаско от “Атлетика” из Бильбао в финале Суперкубка Испании. Матч состоялся в Севилье, сообщает со ссылкой на сайт “блаугранос”.

Каталонцы уступили во встрече в дополнительное время со счетом 2:3. За подопечных Рональда Кумана дубль оформил Гризманн, а за победителей отмечались Де Маркос, Вильялибре и Уильямс.

В середине второго тайма был отменен гол “Атлетика” после просмотра VAR. А в концовке дополнительного времени с поля был удален Лионель Месси из-за удара по голове соперника.

Примечательно, что это первая красная карточка Месси в клубной карьере.

Добавим, в активе ФК “Атлетик” этот Суперкубок Испании стал третьим в истории.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
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