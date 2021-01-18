ФК “Гент” отказался продать нападающего сборной Украины в португальский гранд

ФК “Гент” отказался продавать нападающего сборной Украины Романа Яремчука в лиссабонский “Спортинг”, сообщает со ссылкой на “HLN”.

“Буйволы” отклонили предложение португальского клуба в размере по 10 млн евро, но руководство бельгийцев не захотело распрощаться с бомбардиром за такую сумму.

Сказано, что не оставляет надежд приобрести Яремчука в свои ряды и итальянская “Рома”, которая продолжает вести борьбу за украинца.

Отметим, что Яремчук связан с “Гентом” контрактными обязательствами до 2023 года. Его рыночная стоимость составляет 11 млн евро по версии “Transfermarkt”.

В текущем сезоне украинец провел 15 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил девять голов и выполнил три голевые передачи. В начале октября Яремчук хотел покинуть “Гент”.

Добавим также, “Спортинг” является 18-кратным чемпионом Португалии и сейчас идет лидером турнирной таблицы, опережая на 4 очка “Порту” и “Бенфику”.

По материалам: УНН