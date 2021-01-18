Единственный биатлонист от Украины замкнул топ-20 масс-старта этапа Кубка мира

На 6-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась гонка с массовым стартом среди мужчин (протяженность гонки 15 км), сообщает со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Единственный представитель от Украины Дмитрий Подручный замкнул действующую 20-ку. В его пассиве два промаха на огневых рубежах и отставание в 1 минуту и 7,9 с от триумфатора норвежца Бё.

Второе место занял австриец Ляйтнер, а тройку замкнул швейцарец Вегер.

Стоит отметить, что Подручный сохранил двадцать восьмой место в общем зачете. Надежды подняться выше он оставил уже на этап Кубка мира в Антхольце.

Добавим также, также прошел масс-старт среди женщин в котором Украина не представлена ни одной спортсменкой.

По материалам: УНН