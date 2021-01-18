Спорт

Действующий чемпион Украины “Кременчуг” получил девятую подряд победу в УХЛ

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Действующий чемпион Украины "Кременчуг" получил девятую подряд победу в УХЛ

В Белой Церкви “Белый Барс” и “Кременчуг” своим матчем продолжили 26-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги, сообщает со ссылкой на сайт лиги.

“Белый Барс” после выигранного матча у “Сокола” был очень заряжен на победу и в матче против действующих чемпионов. Уже к середине периода такое настроение вылилось в две заброшенные шайбы — сначала большинство реализовал Благой, а затем первую шайбу после возвращения забросил Бабинец.

Во втором периоде “Кременчуг” собрался с силами и за первые 6 минут сравнял счет на табло — отличились Орлов и Коробов. Через 4 минуты Бабинец сделал дубль и вновь вывел свою команду вперед, но “горожане” ответили еще двумя точными бросками от Денискины и Смирова, впервые в матче завладев преимуществом.

В третьем периоде кременчужане довели счет до уверенного, отметившись еще 3 раза — по разу отличились Созонов, Орлов и Денискин. Финальная сирена зафиксировала счет в пользу “горожан” — 7:3.

Заметим, что “Кременчуг” выиграл свой девятый матч подряд и продолжает удерживаться на втором месте в турнирной таблице.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
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