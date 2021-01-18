Беленюк выиграл “золото” на турнире по борьбе в Загребе

Украинские борцы греко-римского стиля, в том числе народный депутат Жан Беленюк, выиграли четыре награды на соревнованиях в Загребе. Об этом говорится на странице в Twitter Национального олимпийского комитета Украины, пишет .

“Украинские борцы греко-римского стиля завоевали 4 награды на Гран-при Zagreb Open в Хорватии. Золото на счету Жана Беленюка (до 87 кг) и Парвиза Насибова (до 72 кг), серебро — у Николая Кучмия (более 130 кг), бронза — у Ярослава Фильчакова (до 82 кг)”, — говорится в сообщении.

Добавим, что Жан Беленюк последний раз выигрывал награды в 2019 году.

Напомним, Беленюк попал в тройку лучших борцов года в мире в 2019 году.

По материалам: УНН