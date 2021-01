Беларусь лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею: реакция Латвии

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года — это решение приветствовала Латвия и заявила о полной готовности провести турнир самостоятельно, передает .

ЧМ-2021 по хоккею решили перенести из-за невозможности обеспечить безопасность при проведении турнира в Минске, сказано в заявлении IIHF. В федерации отметили, что совет IIHF рассмотрит статус Латвии как одного из организаторов предстоящего чемпионата и изучит возможность провести первенство только в этой стране.

Незадолго до оглашения решения IIHF — сейм Латвии отверг любую возможность проведения ЧМ по хоккею с Беларусью. “Латвия отвергает любую возможность устроить хоккейный чемпионат вместе с Беларусью, так как при нынешних обстоятельствах, когда в Беларуси проводятся насильственные репрессии, устраивать спортивное мероприятие такого масштаба в Минске является недопустимым”, — передала пресс-служба парламента слова председателя комиссии сейма по иностранным делам Рихардса Колса.

Сразу после принятия решения министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что приветствует решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отмене проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске.

“Я приветствую решение IIHF отменить проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске. Это верный сигнал о том, что спорт не будет использоваться во благо авторитарных режимов. Латвия выполнит свои обязательства и готова оценить принятие всего чемпионата”, — написал он у себя в Twitter.

I welcome the decision of @IIHF to cancel Minsk as the host of ice Hockey World Championship 2021. This is the right signal that sports will not be used for the benefit of the authoritarian regimes. #Latvia will honour its commitment & ready to evaluate hosting entire #IIHFworlds https://t.co/KNsrQ3wmOP

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 18, 2021

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Вопрос о переносе чемпионата мира из Минска подняли после того, как в Беларуси начались митинги против Александра Лукашенко.

Одним из финальных аргументов о переносе турнира — послужил отказ основных спонсоров выполнить свои условия в случае проведения турнира в Минске. Автопроизводитель Skoda и косметический бренд Nivea объявили об отказе спонсировать предстоящий чемпионат мира по хоккею, если его матчи будут проходить в Беларуси. Позднее аналогичное заявление сделал производитель автомобильных масел Liqui Moly.

Протесты в стране начались после того, как ЦИК Беларуси утвердил победу Лукашенко на выборах президента, а также объявил, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место. Многие жители Беларуси, а также страны Евросоюза и США, не признали результаты выборов.

По материалам: УНН