Украинка Монзуль попала в тройку лучших арбитров десятилетия среди женщин

Екатерина Монзуль

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила список лучших арбитров среди женщин за последнее десятилетие, передает со ссылкой на сайт “IFFHS”.

Основную тройку замкнула наша соотечественница Екатерина Монзуль – 124 балла. Первую строчку в нем заняла немка Бибиана Штайнхаус, набрав 171 балл. Второй с 135 баллами стала швейцарка Эстер Штаубли.

Примечательно, что профессиональную карьеру рефери Монзуль начала в 2002 году. Стала арбитром ФИФА с 2004 года. Также работала на женских Евро 2009 и 2013 годах. Последние десять сезонов регулярно работает на матчах женской Лиги чемпионов.

Напомним, что УЕФА отметил Екатерину Монзуль, как одну из женщин-судей, которые успешно ломают стереотипы в футболе.

По материалам: УНН