Возвращение Милевского: известный форвард потерпел поражение в дебютной игре за “Минай”

Сезон 2021-го года для ФК “Минай” начался товарищеским матчем в Кишварде против местного венгерского ФК “Кишварда”, сообщает со ссылкой на сайт “Миная”.

В первом поединке команды сыграли боевыми составами. На поле вышли Попович, Кныш, Сак, Нуриев, Ткачук, Хахлев, Кожанов, Пиняшко, Ткачук и дебютировал бывший форвард сборной Украины и “Динамо” – Артем Милевский.

На поле значительно свежее выглядели венгры – двукратные тренировки с акцентом на физику сказываются на ФК “Минай”.

“Кишварда” благодаря этому чаще владела мячом и пытались диктовать свои условия. Однако закарпатцы умело играли в защите, работали, когда надо, без мяча и выходили из-под чужого прессинга. В первом тайме пропустили игроки “Миная” – хозяева забили после навеса с левого фланга и точного удара головой. Итоговый результат – 0:1.

Стоит отметить, что уже с начала следующей недели “минайци” продолжат свой первый тренировочный сбор. А 20 января сыграют свой второй товарищеский матч – с командой Первой лиги Венгрии “Дебреценом ЕАС”.

Как сообщал Милевский пополнил ряды аутсайдера УПЛ в прошлом месяце, впервые вернувшись к чемпионату Украины за последние 7 лет.

По материалам: УНН