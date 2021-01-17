“Шахтер” сделал трансферное предложение лучшему бомбардиру чемпионата Бразилии U-17

Донецкий “Шахтер” проявил интерес к одному из самых перспективных молодых талантов академии бразильского ФК “Флуминенсе” 17-летнему Кайки, сообщает со ссылкой на “Globo Esporte”.

Источник утверждает, что на текущей неделе представитель “горняков” побывал в Бразилии, где представил руководству “Флуминенсе” первоначальное предложение украинского клуба по трансферу Кайки. Ожидается, что переговоры между сторонами продолжатся.

Кайки считается главным талантом юношеской команды “Флуминенсе”, а в прошлом году с 12 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии U-17.

Стоит отметить, что в случае продажи Кайки сможет перейти в “Шахтер” только, когда ему исполнится 18 лет. Свой день рождения он отмечает в июне 2021 года.

По материалам: УНН