Спорт

Лучший результат Украины за 12 лет: прыгун с трамплина вошел в топ-10 Континентального кубка

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Лучший результат Украины за 12 лет: прыгун с трамплина вошел в топ-10 Континентального кубка

Украинский прыгун с трамплина Виталий Калиниченко занял десятое место на этапе Континентального кубка в австрийском Инсбруке, сообщает со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины и “Sport.ua”.

Калиниченко продемонстрировал лучший результат в профессиональной карьере. Для украинца это лучший результат во втором по рангу дивизионе мировых прыжков с 20 декабря 2008 года, когда Владимир Бощук стал девятым на этапе в чешском Либерце.

Стоит заметить, что Евгений Марусяк финишировал 45-м и 46-м, Андрей Васкул – 59-м.

По материалам: УНН

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