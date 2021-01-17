Спорт
Лучший результат Украины за 12 лет: прыгун с трамплина вошел в топ-10 Континентального кубка
Украинский прыгун с трамплина Виталий Калиниченко занял десятое место на этапе Континентального кубка в австрийском Инсбруке, сообщает со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Украины и “Sport.ua”.
Калиниченко продемонстрировал лучший результат в профессиональной карьере. Для украинца это лучший результат во втором по рангу дивизионе мировых прыжков с 20 декабря 2008 года, когда Владимир Бощук стал девятым на этапе в чешском Либерце.
Стоит заметить, что Евгений Марусяк финишировал 45-м и 46-м, Андрей Васкул – 59-м.
По материалам: УНН