ГК “Галичанка” победил в первой игре 1/8 финала Европейского Кубка

Львовская “Галичанка” сумела переломить ход событий после неудачного первого тайма и победила белорусский “Виктория-Берестие” в первом матче противостояния в 1/8-й финала Европейского Кубка. Об этом сообщает “Главпост” Федерация гандбола Украины, передает

Команда Виталия Андронова проигрывала 4 мяча (14:18) по итогам первой половины, но во второй части игры вырвалась вперед.

Забросив 11 мячей, наиболее результативной в составе чемпионок Украины стала правая крайняя Диана Дмитришин. В воротах надежностью блеснула Мария Гладун, которая сделала 19 сейвов.

“Виктория-Берстие”, имевшая в заявке 9 полевых игроков, на 5 меньше чем у соперниц, отпустила “Галичанку” в счете на последних минутах – 26:32. По 5 голов в составе белорусок забросили Ирина Шинкарук и Анастасия Сивуха.

Примечательно, что ответный матч состоится также во Львове 17 января.

По материалам: УНН