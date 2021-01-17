Французский мотогонщик погиб от травм на ралли “Дакар”
Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер после полученных травм на этапе ралли-марафона “Дакар” в Саудовской Аравии, передает со ссылкой на сайт “dakar.com”.
Мотоциклист попал в аварию на 7-м этапе ралли-рейда “Дакар”, получив тяжелую черепно-мозговую травму, но сегодня организаторы соревнований сообщили, что он умер на борту медицинского самолета, который доставлял его из Саудовской Аравии во Францию.
Сказано, что Шерпена прооперировали и ввели в состояние искусственной комы, в которой он находился несколько дней, его состояние оценивали как стабильное. Гонщика доставили в Джидду, откуда самолетом должны были переправить в Лилль (Франция).
Отметим, что Шерпен четвертый раз принимал участие в “Дакаре”. Он не был профессиональным гонщиком.
Напомним, что гонщик из Нидерландов умер через неделю после аварии в рамках ралли “Дакар”.
По материалам: УНН