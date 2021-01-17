Блохин вошел в топ-50 величайших игроков в истории футбола

Бывший футболист киевского “Динамо” Олег Блохин попал в число 50-ти наиболее величественных футболистов всех времен по версии журнала “FourFourTwo”, передает со ссылкой на сайт журнала.

Блохин занял престижное 45-е место.

“Обладатель “Золотого мяча” 1975 года был результативным нападающим, который выиграл шесть чемпионских титулов с киевским “Динамо” и 112 раз сыграл за сборную СССР. Быстрый и умелый, его невозможно было остановить, когда он на полной скорости выбегал против защитников, а сочетание этих физических качеств с блестящей позиционной игрой сделало его грозным бомбардиром клуба и страны”, – говорится о Блохине в заявлении “FourFourTwo”.

Стоит отметить, что на первом месте расположился аргентинец Диего Марадона, а за ним его соотечественник Лионель Месси и бразилец Пеле. Зато звезда “Ювентуса” Криштиану Роналду занял пятое место, Зинедин Зидан – восьмое, а Рональдиньо – двадцать четвёртое.

По материалам: УНН