Спорт

Баскетбол: действующий чемпион Украины прервал серию поражений в Суперлиге

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Баскетбол: действующий чемпион Украины прервал серию поражений в Суперлиге

В украинской Суперлиге состоялся поединок с участием одного из лидеров турнира “Днепра” против аутсайдера – БК “Харьковские Соколы”, передает корреспондент .

Первая четверть прошла под аккомпанемент защитника гостей Максима Закурдаева – попал четыре трехочковых, что позволило его команде заработать уверенную преимущество. Однако на старте второй четверти харьковчане ответили своим рывком и вырвались в лидеры – 30:25. Далее днепряне вернули себе преимущество в счете после половины (48:42), а после большого перерыва “Днепр” вышли вперед на 20-очковую разницу.

Однако в конце матча хозяева максимально приблизились к фавориту баталии, но не сумели вырвать победу – 86:91.

Самым эффективным в составе победителей стал Вячеслав Бобров, который набрал 17 очков, 7 подборов и 7 передач. В общем лучшим по набранным очкам стал Деджуан Граф у хозяев – 22 очка.

Добавим, “Днепр” прервал серию из 2-х поражений подряд и занимает третью строчку чемпионата (11-3).

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Великобритания планирует в марте ослабить изоляцию

45 минут ago

Вакцинированные от COVID должны иметь привилегии – глава МИД Германии

1 час ago

Саудовская Аравия построит линейный экогород на миллион человек

1 час ago

Внимание: на водоемах Украины усилились ледовые явления

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button