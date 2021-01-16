Ярмоленко помог “Вест Хэму” одержать вторую подряд победу в АПЛ

Английский “Вест Хэм” Андрея Ярмоленко в 18-м туре Английской Премьер-лиги одолел на своем поле “Бернли”, передает со ссылкой на сайт “молотобойцев”.

Счет матча подтвердил минимальный выигрыш “Вест Хэма” — 1:0. Единственный и победный гол был забит в начале встречи, когда на 9-й минуте Пабло Форналс подал в штрафную, откуда Майкл Антонио спокойно переправил мяч в ворота.

Примечательно, что украинский футболист вышел на замену на 82-й минуте встречи.

Заметим, что с 29 набранными очками “Молотобойцы” занимают восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

По материалам: УНН