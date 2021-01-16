Гипотетический бой братьев Кличко: британские чемпионы определили победителя

Телекомпания “BT Sports” провела опрос среди британских чемпионов мира по боксу, попросив их определить победителя гипотетической битвы Виталия и Владимира Кличко, информирует со ссылкой на сайт “klitschko-brothers.com”.

По мнению британских экспертов, с огромным преимуществом победил бы старший брат, действующий мэр Киева. Свои голоса за него отдали шесть из семи опрошенных звезд британского бокса – Джо Кальзаге, Дэвид Хэй, Амир Хан, Джош Тейлор, Ричи Вудхолл и Карл Фремптон.

“Я выбрал бы Виталия. Просто потому, что у него был лучше подбородок”, – отметил Хаттон.

Хан отметил большую агрессивность и храбрость Виталия в ринге. А Ричи Вудхолл, экс-чемпион мира в среднем и полусреднем весе, отметил, что “Виталий был более опасным в ринге. Владимир больше заботился о своей безопасности”.

За Владимира отдал свой голос только Хаттон: “Трудно сказать, кто из них выиграл бы – стили братьев очень похожи. Но я все же отдам небольшое преимущество Владимиру”.

Отметим, в активе младшего из братьев 64 победы (54 нокаутом) при 5 поражениях, а Виталий провел 47 боев и только в 2-х проиграл.

По материалам: УНН