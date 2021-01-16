ФК “Днепр-1” объявил соперников на тренировочном сборе за границей

ФК “Днепр-1”, который выступает в Украинской Премьер-лиге, назвал шесть из семи соперников на сборе в турецкой Анталии, передает со ссылкой на пресс-службу клуба в Instagram.

Первым оппонентом днепрян станет команда “Спартак” (Суботица), которая занимает пятое место в чемпионате Сербии. Встреча должна пройти 21 января.

25 января состоится баталия с “Чукаричками” (четвертое место в первенстве Сербии). На следующий день запланирован спарринг с “Силексом” (восьмая команда Северной Македонии).

3 февраля пройдет баталия с лидером первенства Черногории “Будучности”, 7 февраля – противостояние с “Зета” (пятое место в Черногории). В этот же день пройдет спарринг против “Локомотива” из Тбилиси, который финишировал четвертым в чемпионате Грузии.

Отмечено, что также клуб проведет спарринг 3-го февраля, но соперник еще уточняется.

Также добавим, пока “Днепр-1” замыкает турнирную таблицу – 8 очков.

По материалам: УНН