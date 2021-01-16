Баскетболист сборной Украины перешел в БК “Будивельник”

Киевский “Будивельник” сообщил о соглашении с опытным украинским форвардом Максимом Пустозвоновым. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт Федерации баскетбола Украины.

О сроках и других деталях сделки не сообщается.

Ранее 33-летний Пустозвонов уже выступал за “Будивельник” – в сезоне-2014/15. Завоевал тогда вместе с командой Кубок Украины, став MVP Финала четырех.

Также в Украине Пустозвонов выступал за “Киев”, “Азовмаш”, “Динамо”, “Одессу”, “Киев-Баскет” и “Донецк”. С дончанами он стал чемпионом Украины в 2012 году.

Кроме того, форвард стал чемпионом и обладателем Кубка Румынии с “Клужем”. Выступал за океаном за “Кантон Чарджуй” в G-Лиге.

В прошлом сезоне Пустозвонов в составе “Киев-Баскет” набирал в среднем 8,0 очка, 2,0 подбора, 1,2 передачи за 20,5 минуты.

Добавим, что в составе национальной сборной Пустозвонов выступал на четырех Евробаскетах (2011, 2013, 2015, 2017) и Кубке мира (2014).

По материалам: УНН