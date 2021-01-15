Украинского боксера номинировали на звание “Открытие года” по версии WBC

Всемирный боксерский совет (World Boxing Council) начал голосование по многим номинациям чтобы поклонники бокса определили лучших боксеров и поединки 2020 года. Среди претендентов оказался и представитель Украины, передает со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Среди номинантов представитель Винницы – Сергей Богачук. Согласно голосованию Сергей претендует на звание – “Открытие года”.

Стоит отметить, что Сергей Богачук является одним из наиболее прогрессивных и одним из главных проспектов украинской школы бокса в США. На сегодняшний день Богачук имеет рекорд из 18 подряд побед. Все свои поединки Богачук закончил досрочно.

Отметим, что в следующем поединке житель Винницы будет бороться с американцем Брэндоном Адамсом (21-3, 13 КО). Предварительно боксеры должны провести поединок в декабре, однако бой был перенесен из-за положительного теста на COVID-19 в украинского боксера. Новая дата поединка – 25 февраля.

По материалам: УНН