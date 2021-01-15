Спорт

Полузащитник сборной Украины помог “АЕК” продолжить победную серию в Греции

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Полузащитник сборной Украины помог "АЕК" продолжить победную серию в Греции

В 16-м туре греческой Суперлиги ФК “АЭК” полузащитника сборной Украины Евгения Шахова на выезде встречался с соседом по турнирной таблице “Арисом”. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт УАФ.

Бывший игрок “Днепра” и итальянского “Лечче” Шахов вышел на поле на 75-й минуте встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 1:0. Гол в свой актив записал Леви Гарсия.

“АЭК” получил третий выигрыш подряд и поднялся на вторую строчку в реестре чемпионата Греции сезона-2020/2021 – 33 очка. Отставание от лидера соревнований “Олимпиакоса” составляет 9 баллов.

Стоит отметить, в 19 поединках этого сезона Шахов забил один гол в розыгрыше чемпионата Греции и Лиги Европы.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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