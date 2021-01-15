Спорт

Полузащитник “Динамо” возглавил рейтинг самых дорогих украинских футболистов

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Полузащитник "Динамо" возглавил рейтинг самых дорогих украинских футболистов

Виктор Цыганков

Авторитетный портал “Transfermarkt” опубликовал обновленную информацию о стоимости украинских футболистов, передает со ссылкой на одноименный портал.

На первое место в списке самых дорогих украинских футболистов попал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков. Он подорожал на 5 млн евро и теперь оценивается в 24 млн.

Руслан Малиновский с “Аталанты” занимает вторую строчку (21). В тройку также входит хавбек “Манчестер Сити” Александр Зинченко (20). За ними следуют Виталий Миколенко (15), Николай Матвиенко (11), Роман Яремчук (11) и Тарас Степаненко (8).

Добавим, что Цыганков также возглавил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ, опережая представителей “Шахтера” Тете (20 млн евро) и Додо (18).

По материалам: УНН

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