Украинский футбольный клуб проведет поединок с командой из Косово

Определился окончательный соперник украинского ФК “Минай” на сборе в турецком Белеку, сообщает со ссылкой на пресс-службу “Миная”.

Оппонентом дебютанта Украинской Премьер-лиги стала команда из Косово — ФК “Арбериа”.

Это клуб высшей лиги этой страны. Игра с ними состоится 26 января. И именно этот матч станет первым для “минайцев” на сборе в солнечной Турции.

Отметим, что 28-го января “Минай” сразится с “Радом” из Белграда, 31-го января против брестского “Руха”, 2 февраля с “Актобе”, на следующий день с третьей командой Северной Македонии — “Македония ГП” , а 5 февраля — с клубом первой лиги “Верес” из Ровно.

Добавим также, сборы будут проходить с 23 января по 6 февраля.

Как писал в МИД объяснили позицию Украины по Косово, которая неуклонно придерживается последовательной позиции о непризнании страны.

По материалам: УНН