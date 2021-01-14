Украинский дзюдоист завоевал медаль на турнире “Мастерс” в Дохе

В заключительный день соревнований первого турнира “Мастерс” в сезоне 2021 года копилка украинской сборной пополнилась бронзовой наградой, сообщает со ссылкой на сайт Федерации дзюдо Украины.

В категории свыше 100 кг дебютную для себя медаль на турнирах “Masters” завоевал Яков Хаммо. В стартовых раундах украинец не оставил шансов словенцу Драгичу, титулованному японцу Харасаве, а также бразильцу Мовру.

Лишь в полуфинале украинский дзюдоист уступил легенде мирового дзюдо, двукратному олимпийскому чемпиону французу Тедди Ринеру, однако в схватке за бронзовую награду уверенно победил таджика Тимура Рахимова.

Напомним, что до этого украинскую копилку на турнире пополняла Дарья Билодид.

По материалам: УНН