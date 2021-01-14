Спорт

Украинский дзюдоист завоевал медаль на турнире “Мастерс” в Дохе

Photo of Admin Admin Send an email 5 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Украинский дзюдоист завоевал медаль на турнире "Мастерс" в Дохе

В заключительный день соревнований первого турнира “Мастерс” в сезоне 2021 года копилка украинской сборной пополнилась бронзовой наградой, сообщает со ссылкой на сайт Федерации дзюдо Украины.

В категории свыше 100 кг дебютную для себя медаль на турнирах “Masters” завоевал Яков Хаммо. В стартовых раундах украинец не оставил шансов словенцу Драгичу, титулованному японцу Харасаве, а также бразильцу Мовру.

Лишь в полуфинале украинский дзюдоист уступил легенде мирового дзюдо, двукратному олимпийскому чемпиону французу Тедди Ринеру, однако в схватке за бронзовую награду уверенно победил таджика Тимура Рахимова.

Напомним, что до этого украинскую копилку на турнире пополняла Дарья Билодид.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 5 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Хорватия изменила правила въезда для украинцев: что нужно знать

45 минут ago

Дональду Трампу объявили импичмент

1 час ago

Хитрый ход НБУ, или как заставить курс расти даже при избытке предложения валюты

1 час ago

В Британии разрабатывают приложение для подтверждения вакцинации

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button