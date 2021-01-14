Современные технологии: клуб АПЛ будет отбирать игроков с помощью искусственного интеллекта

В клубе Английской Премьер-лиги “Бернли” собрались использовать современные технологии для отбора игроков в свою академию, информирует со ссылкой на сайт команды.

Для поиска талантливых игроков в свою академию “Бернли” начнет применять искусственный интеллект.

Клуб запустил проект совместно с платформой “AiSCOUT”. Планируется, что игроки старше 14 лет смогут установить специальное приложение на смартфон и скачать видео выполнения различных упражнений. После этого искусственный интеллект сравнит результаты с показателями других юных игроков. Полученные данные будут оцениваться живыми скаутами, после чего игроки смогут пригласить в академию “Бернли”.

Добавим, сейчас основная команда “Бернли” ведет борьбу за выживание в АПЛ — 16 очков и 16 место.

По материалам: УНН