Провели первые переговоры: английский гранд заинтересовался полузащитником “Шахтера”

Лондонский “Арсенал” начал следить за представителем донецкого “Шахтера” Манор Соломоном. Клуб нацелен летом сделать предложение украинскому гранду, сообщает со ссылкой на “The Guardian”.

21-летний израильтянин, трансферная стоимость которого быстро выросла после серии ярких выступлений в Лиге чемпионов за последние два сезона, может стать игроком ведущего европейского чемпионата. Ресурс утверждает, что “канониры” провели начальные переговоры с представителем игрока, предварительно тщательно его изучив и могут усилить свой интерес.

Скорее всего, Соломон в текущем окне останется в “Шахтере”. У “Арсенала” не будет средств для дорогих трансферов этой зимы, если только не произойдет непредвиденная количество продаж, ведь приобретение Соломона потребует значительного вознаграждения, учитывая, что его контракт истекает в декабре 2023 года.

Отметим, в этом сезоне израильтянин провел 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу за “горняков”.

Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 7 млн. евро. Зато в турнирной таблице АПЛ “Арсенал” занимает одиннадцатое место и отстает от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.

По материалам: УНН