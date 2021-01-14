Пятью матчами стартовал новый сезон НХЛ

Пятью поединками был дан старт новому, 104-му сезону Национальной хоккейной лиги, передает со ссылкой на сайт НХЛ.

Действующий чемпион “Тампа-Бэй” без проблем разобралась с “Чикаго” – 5:1. Шайбы за победителей забросили Палат, Джозеф, Стэмкос, Чирелли и Поинт.

Наиболее результативный поединок прошел в “Уэллс Фарго Центре”, где местная “Филадельфия” сломила сопротивление “Питтсбурга” – 6:3.

За хозяев отличились Патрик Ван Римсдайк, Фараби, Раффль, Линдблом и Хейс, а за гостей – Кросби, Танев и Янковски.

В других противостояниях: “Торонто” после овертайма нанес поражение “Монреалю” – 5:4, “Эдмонтон” уступил “Ванкуверу” – 3:5, а “Сент-Луис” обыграл “Колорадо” – 4:1.

Напомним, что новый сезон НХЛ приобрел изменения в составе дивизионов.

По материалам: УНН