Пятеро футболистов покинули ФК “Александрия”

В межсезонье ФК “Александрия” попрощался с пятью игроками основного состава, передает со ссылкой на сайт клуба.

Поиском нового места работы заниматься Денис Безбородко, Василий Грицук, Алексей Довгий, Максим Задерака, Дмитрий Рудик.

Воспитанник черниговского футбола Безбородко в составе “Александрии” дебютировал 2 августа 2019 года в матче против “Мариуполя”. Провел за команду 41 встречу, в которых забил 7 мячей. В чемпионатах Украины 35 матчей, 6 голов. В Кубке Украины сыграл 2 матча и еще 4 игры в Лиге Европы, где отметился забитым голом.

Воспитанник криворожского футбола Грицук в составе “Александрии” сыграл 228 матчей за “Александрию” в которых забил 40 мячей. В Лиге Европы провел 6 матчей, забил 1 гол. Становился бронзовым призером чемпионата Украины среди команд Премьер Лиги сезона 2018/2019 годов.

Алексей Довгий в составе команды сыграл 100 матчей. В Премьер Лиге 74 матча, забил 7 голов.

Добавим также, “Александрия” с 16 набранными очками занимает 8-ю строчку турнирной таблицы.

По материалам: УНН