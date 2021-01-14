Определились три участника четвертьфинала Кубка Италии по футболу

Три поединка состоялись в рамках стадии 1/8 финала Кубка Италии по футболу в которых определились участники следующего этапа, сообщает со ссылкой на сайты клубов-участников поединков.

В первой баталии для определения победителя понадобился овертайм — “Фиорентина” уступила “Интеру” на своем стадионе 1:2. За “Интер” забивал Видаль и Лукаку.

Далее в результативном противостоянии “Наполи” осилил сопротивление “Эмполи” — 3:2. За неаполитанцев отличились Ди Лоренцо, Лосано и Петанья.

Кроме того, туринский “Ювентус” также со счетом 3:2 справился с ФК “Дженоа”. За действующих чемпионов Италии голами отметились Кулусевски, Мората и Хамза Рафья.

Добавим, что в 1/4 финала “Интер” сыграет с “Миланом”, а соперники “Ювентуса” и “Наполи” определятся позже.

По материалам: УНН