Несмотря на прогнозы врачей: теннисистка без пяти пальцев вышла в основную сетку “AUS Open”

Британская теннисистка Франческа Джонс совершила подвиг в мировом профессиональном спорте в рамках квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает со ссылкой на “AUS Open” и “Reuters”.

В решающем поединке отборочного турнира Джонс разгромила китаянку Лу Цзянзин — 6:0, 6:1. 22-летняя теннисистка с рождения лишена пяти пальцев на руках и ногах.

Сказано, что Джонс родилась с редкой генетической болезнью — эктродактилиею, вследствие чего у неё только восемь пальцев на руках и семь — на ногах. Врачи считали, что стать профессиональной теннисисткой Джонс не сможет. Однако Франческа развеяла суждения врачей, доказав, что болезнь не является приговором и пробилась в профессиональный спорт.

Заметим, что Франческа с 9-ти лет занималась в академии в Барселоне в которой тренировали Энди Маррей и Рафаэль Надаль. Сейчас теннисистка занимает 241-е место в рейтинге WTA.

По материалам: УНН