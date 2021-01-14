Допинг в России: суд в Лозанне опубликовал мотивационную часть решения по делу WADA против РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по разбирательству между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба CAS, пишет .

Документ состоит из 186 страниц.

CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Добавим, что в декабре прошлого года CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с Российским антидопинговым агентством.

Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Однако российской стороне удалось добиться отмены ряда ограничительных мер, на которых настаивало WADA. Так, срок действия санкций был сокращен с четырех до двух лет.

При этом, Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) не налагать более строгие и длительные санкции в отношении российского спорта, как того рекомендовало WADA.

По материалам: УНН