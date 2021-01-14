Четырехсторонний трансфер: “Хьюстон” обменял трехкратного лучшего бомбардира НБА

Бессменный лидер “Хьюстон Рокетс” продолжит карьеру в “Бруклин Нетс”. Клубы договорились об обмене баскетболиста в 4-х сторонняя трансферном блокбастере, сообщает со ссылкой на сайт НБА и “ESPN”.

Эпоха Хардена в “Хьюстоне” закончилась. Сообщается, что “Рокетс” согласились обменять бывшего “MVP” (2018) в “Бруклин Нетс” в рамках соглашения между четырьмя командами, в которой также приняли участие “Кливленд” и “Индиана”.

Указано, что “Рокетс” получат защитника Виктора Оладипо (из “Индианы”), Данте Екзума и Родиона Куруца (из “Кливленда”), четыре будущих незащищенных пики в первом раунде и четыре будущих обмена пиками на драфте.

“Пэйсерс” получат Кэрис Лэвэрти (“Бруклин”) и выбор во втором раунде в обмен на Оладипо. “Кавальерс” будут Джарретта Аллена и Торина Принса (“Бруклин”).

Примечательно, что Харден был недоволен в “Хьюстоне”, и выразил свое разочарование после поражения команды от “Лос-Анджелес Лейкерс”, в частности, заявив, что “Рокетс” “просто недостаточно хороши”.

“Я люблю этот город. Я сделал буквально все, что мог. Это безумная ситуация. Я не думаю, что это можно исправить”, — сказал Харден.

Заметим, что Харден выступал за “Хьюстон” с 2012 года. Он MVP сезона 2017/18 и является восьмикратным участником Матча всех звезд НБА. Трижды становился лучшим бомбардиром сезонов НБА. Выигрывал чемпионат мира-2014 и Олимпийские игры в Лондоне.

Харден завершил свои выступления в “Хьюстоне”, как бессменный лидер команды по передачам, штрафным броскам, трехочковым и трипл-даблам. Он занимает второе место по очкам, четвертое по минутам и шестое по количеству сыгранных игр в истории франшизы. За 621 игру в Хьюстоне Харден набирал в среднем 29,6 очка, 7,7 передачи, 6,0 подбора и 1,8 перехвата.

Также добавим, “Рокетс” заменит Хардена на Оладипо, который был избран вторым номером на драфте НБА 2013 года. Двукратный участник Матча звезд набирал в среднем 20,0 очка, 5,7 пд и 4,2 передачи за свои первые девять игр с “Индианой” в этом сезоне.

По материалам: УНН