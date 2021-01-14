“Белый Барс” впервые в сезоне нанес поражение “Сокола”

В Белой Церкви состоялся стартовый поединок 25-го тура регулярного чемпионата УХЛ – “Белый Барс” принимал киевский “Сокол”, передает со ссылкой на сайт УХЛ.

“Сокол” начал матч с места в карьер, сразу закинув первую шайбу — уже на третьей минуте матча отметилась ударная связка Рубан — Кузьменко — Михнов. Михнов и Кузьменко подходили, а Рубан результативно завершил момент. Однако, белоцерковцы уже через 4 минуты сравняли счет — Грабовецкий после паса Ружников реализовал большинство и сравнял цифры на табло.

Второй период, в отличие от первого, прошел по другому сценарию — на третьей минуте Благой впервые в матче вывел свою команду вперед. С таким счетом команды играли на протяжении всей двадцатиминутки — “Сокол” при всех попытках сравнять счет так и не смог еще раз прошить Кучера.

На старте третьего периода Благой сделал дубль и увеличил разрыв в счете до двух шайб. Эта шайба капитана “барсов” стала последней в этом матче, которая зафиксировала счет 3:1 на табло в пользу хозяев матча.

Таким образом, “Белый Барс” впервые в сезоне обыграл команду из топ-3 чемпионата и получил важные 2 очка, закрепившись на седьмой строчке в таблице.

Добавим, что “Сокол” с 35 очками замыкает топ-3 таблицы.

По материалам: УНН