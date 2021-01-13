Спорт

Украинский баскетболист помог “Барселоне” обыграть российский клуб в Евролиге

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Украинский баскетболист помог "Барселоне" обыграть российский клуб в Евролиге

Артем Пустовой

Центровой сборной Украины и “Барселоны” Артем Пустовой помог своей команде в матче Евролиги обыграть российские “Химки”, сообщает корреспондент

Счет матча 87:75. Кроме того, каталонцы уже довольно давно не могут рассчитывать на двух лидеров клуба – Николу Миротича и центрового Брэндона Дэвиса, которых не было и в нынешнем противостоянии.

Украинец вышел в стартовом составе и сумел заработать на себе фол неспортивного характера от соперника, и однажды исправил ложный бросок партнера. Центровой провел на паркете 13 минут и за это время набрал 5 очков (1-2 с игры, 3-4 штрафные), сделал 5 подборов и отдал 2 передачи.

Примечательно, что после матча “Барселона” занимает второе место в таблице, уступая московскому “ЦСКА”. “Химки” остались аутсайдерами – последнее 18 место.

Как сообщалось ранее в действующий чемпион потерпел второе поражение подряд в чемпионате Украины по баскетболу.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 51 секунда ago
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