Третий выигрыш подряд вывел “Манчестер Юнайтед” в лидеры АПЛ

В одном из сильнейших мировых чемпионатов футбола – Английской премьер-лиге состоялись три поединка, сообщает со ссылкой на сайт лиги.

В перенесенном поединке первого тура “Манчестер Юнайтед” провел выездную игру против “Бернли”.

Единственный гол был забит на 71-ой минуте матча. Нападающий “манкунианцев” Маркус Рашфорд навесил с правого фланга атаки на линию чужой штрафной, где француз Поль Погба нанес точный удар в одно касание. Благодаря небольшому рикошету мяч залетел в ворота – 0:1.

В поединках 18 тура АПЛ “Эвертон” в гостях обыграл “Вулверхэмптон” 2:1, а “Ньюкасл” уступил “Шеффилду” – 0:1.

Добавим также, “Манчестер Юнайтед” набрал в 17 матчах 36 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Теперь “манкунианцы” на три очка опережают “Ливерпуль” (33).

Как сообщалось ранее в Ярмоленко помог “Вест Хэму” победить в поединке Кубка Англии.

По материалам: УНН