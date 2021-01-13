Стаховский впервые за пять лет пробился в основную сетку “Australian Open”

Сергей Стаховский

Первый номер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский победил в финале отбора на “Australian Open”, информирует со ссылкой на сайт турнира.

В решающем поединке за право выступить в основной сетке киевлянин нанес поражение 19-летнему австралийцу Дейну Свини – 2:6, 6:3, 6:1.

Примечательно, что Стаховский впервые с 2016 года сыграет в основе “Открытого чемпионата Австралии”. Представители Украины не стартовали в основной сетке турниров “Большого шлема” начиная с “Ролан Гаррос-2019”.

Заметим, что в женской сетке Леси Цуренко не удалось пробиться в основу “Открытого чемпионата Австралии”. В финале квалификации наша соотечественница уступила россиянке Людмиле Самсонова – 6:7 (1), 2:6.

Как сообщалось ранее в украинский теннисист пробился в финал квалификации на “Australian Open”.

По материалам: УНН