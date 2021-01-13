Симеоне признан лучшим наставником десятилетия в мире

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего клубного тренера прошлого десятилетия, сообщает со ссылкой на сайт “IFFHS”.

Аргентинский специалист опередил Хосепа Гвардиолу — победителя в 2011 году, и Юргена Клоппа — победителя в 2019 году, которые набрали 144 и 105 баллов соответственно.

Далее расположились португалец Жозе Моуринью (91), итальянец Массимилиано Аллегри (77), испанец Унаи Эмери (70), француз Зинедин Зидан (59), итальянец Карло Анчелотти (57), аргентинец Почеттино (56), десятку лучших замкнул аргентинец Марсело Гальярдо (56).

Добавим, Симеоне продемонстрировал отличную игру со своим клубом “Атлетико” в десятилетии: один титул Ла Лиги, Кубок Испании, Суперкубок Испании, два выигрыша в Лиге Европы УЕФА, два титула Суперкубка УЕФА.

По материалам: УНН