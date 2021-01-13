Призер УПЛ с результативной ничьи начал международные зимние сборы

ФК “Заря” провел первый товарищеский поединок на зимних сборах в Турции, сообщает со ссылкой на пресс-службу луганчан.

Соперником стал польский “Ракув” — команда, которая находится на втором месте польской высшей лиги. Однако итогом первой половины стала нулевая ничья.

54-я минута запомнилась тем, что польская команда вышла вперед. Гутковскис с 11-метровой отметки оказался точным — 1:0.

Однако равновесие в матче было тут же восстановлен. Филигранно сыграл Артем Громов. Приняв мяч, он пробил с линии штрафной точно в угол ворот — 1:1 на 56-й минуте.

А на 66-й минуте поляки снова вышли вперед. Вышедший на замену Литва вблизи сделал счет 2:1 в пользу оппонентов. Неплохо через несколько минут с дальней дистанции пробил Владислав Кочергин — голкипер забрал мяч.

На 82-й минуте чашу весов снова сравнялись. Теперь уже 11-метровый удар был назначен в сторону ворот польской команды, а Денис Фаворов безупречно исполнить. В дальнейшем счет не изменился — 2:2.

Состав “Зари” Никита Шевченко (Никола Василь, 46), Виталий Вернидуб (Джоэль Абу Ханна, 56), Дмитрий Иванисеня, Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Дмитрий Хомченовский, 56), Егор Назарина, Владислав Емец (Жуниньо, 77), Владислав Кочергин, Владислав Кабаев (Максим Казаков, 77), Аллахьяр Сайядманеш (Даниил Алефиренко, 70), Артем Громов (Сергей Гринь, 70).

Добавим, что уже 15 января состоится товарищеская встреча “Зари” против польского ФК “Пяст”.

По материалам: УНН