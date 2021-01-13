Спорт

Первая победа за полгода: аутсайдер АПЛ прервал 18-матчевую безвыигрышную серию

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Первая победа за полгода: аутсайдер АПЛ прервал 18-матчевую безвыигрышную серию

“Шеффилд Юнайтед” провел домашний матч 18-го тура Английской Премьер-лиги против “Ньюкасла” в котором завершил серию неудач, передает со ссылкой на сайт клуба.

ФК “Шеффилд Юнайтед” более полугода не знал вкуса побед. “Ньюкасл” позволил прервать эту затянувшуюся серию.

Победный мяч был забит на 70-й минуте встречи, когда Федерико Фернандес сыграл рукой в своей штрафной и арбитр указал на точку после просмотра видеоповтора. Одиннадцатиметровый удар уверенно выполнил форвард Билли Шарп — 1:0.

Добавим, что “Шеффилд Юнайтед”, сыграв 18 матчей, набрал пять очков и занимает последнее, двадцатое место в турнирной таблице АПЛ, получив первую победу в сезоне. “Ньюкасл Юнайтед” (19) — на 15-м месте.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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