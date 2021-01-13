Один из лидеров УПЛ арендовал полузащитника “Шахтера”

Полузащитник “Шахтера” Владислав Вакула на правах аренды сменил донецкий клуб на черниговскую “Десну”, сообщает со ссылкой на сайт “оранжево-черных”.

Соглашение с черниговским клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.

Вакула стал футболистом “Шахтера” летом 2019 года. Первую половину прошлого сезона провел в аренде в “Мариуполе”, а зимой присоединился к “горнякам”. В июле принял участие в двух матчах чемпионата Украины – с “Колосом” и “Александрией”, дебютировав в команде Луиша Каштру на позиции правого защитника.

В сезоне 2020/21 Вакула также провел два поединка за “Шахтер” – в октябре в рамках УПЛ. Со “Львовом” (5:1) он вышел на замену в конце, а с “Мариуполем” (4:1) – в стартовом составе и отыграл 70 минут.

Отметим, что “Десна” с 23 очками замыкает топ-3 таблицы УПЛ, отставая от “Шахтера” на 6 пунктов.

По материалам: УНН