Лидер баскетбольной Суперлиги подписал американского форварда

Ведущий клуб украинской баскетбольной Суперлиги заключил соглашение с 24-летним американским форвардом Тревино Тибодо, сообщает со ссылкой на пресс-центр команды.

“Киев-Баскет” станет первым заокеанским клубом в карьере игрока. При этом руководство киевлян и предыдущий новичок Элайджа Томас разорвали соглашение по взаимному согласию сторон.

Тревин является выпускником университета “Нового Орлеана”, за который отыграл четыре полноценные сезоны в NCAA. За четыре года Тибодо провел 117 игр, в которых в среднем набирал 8,4 очков, делал 5,8 подборов и 1,9 результативные пасы.

Последние два сезона Тибодо выступал в G-лиге НБА, защищая цвета “Форт-Уэйн Мед Ентс” – фарм-клуба команды НБА “Индиана Пэйсерс”. За два сезона в “Форт-Уэйн” Тревин Тибодо в среднем набирал 6,1 очков, делал 5,5 подборов за почти 20 минут на паркете, проведя 62 игры.

Стоит отметить, с 13 выигрышами при 2-х поражениях возглавляет турнирную таблицу Суперлиги.

По материалам: УНН