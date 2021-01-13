Биатлонист Подручный замкнул топ-7 спринта этапа Кубка мира в Германии

В немецком Оберхофе состоялся мужской спринт, который открыл программу шестого этапа Кубка мира, сообщает со ссылкой на сайт IBU.

Лучший результат среди украинцев у Дмитрия Пидручного – седьмое место. Наш земляк показал восьмое лучшее время на дистанции, а также был третьим самым быстрым на последнем круге. Именно это позволило ему финишировать седьмым даже с одним кругом штрафа. Примечательно, что на последнем круге Пидручный отыграл 8 позиций.

Два первых места заняли норвежские биатлонисты. Иоганнес Бё на 12 секунд опередил на финише Штурлу Легрейда. Оба прошли дистанцию без промахов. Также точно отстрелялись Пайффер и Лессер – немцы финишировали на пятом и шестом месте.

Другие представители Украины финишировали на следующих позициях:

Артем Прима – 48 (3)

Антон Дудченко – 49 (1)

Артем Тищенко – 78 (1)

Руслан Ткаленко – 88 (3).

Добавим, что следующими будут стартовать женщины в спринте на 7,5 км. Гонка состоится 14-го января.

По материалам: УНН