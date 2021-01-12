НБА из-за коронавируса перенесла два матча

Национальная баскетбольная ассоциация отменила две баталии регулярного чемпионата из-за проблем с COVID-19, сообщает со ссылкой на сайт Ассоциации.

Перенос поединков касается встречи “Даллас Маверикс” — “Нью-Орлеан Пеликанс” и “Бостон Селтикс” — “Чикаго Буллс”.

Эти шаги были сделаны на следующий день после того, как игра “Майами” в Бостоне была отменена из-за проблем в составе “Селтикс”. Это был бы матч, в котором у “Селтикс” было бы только восемь доступных игроков после того, как семь были исключены согласно протоколам лиги по охране здоровья и безопасности для игры в условиях пандемии.

На этот раз у “Маверикс” не набралось 8 человек для выхода на игру из-за коронавирусного протокола. Более того, клуб закрыл тренировочную базу после второго случая заражения через три дня.

Матч между “Бостон Селтикс” и “Чикаго Буллз” перенесен по аналогичной причине. “Бостон” не может набрать 8 игроков. Пока известно лишь об одном случае заражения.

Лига заявила, что проведет встречу с Национальной ассоциацией баскетболистов по поводу “внесение изменений в протоколы лиги по охране здоровья и безопасности”. Источники сообщают, что НБА также запланировал на 12-е января специальное заседание совета управляющих.

Напомним, что Алексей Лень сыграл первый матч в старте в нынешнем сезоне.

По материалам: УНН