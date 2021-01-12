Спорт

“AUS Open”: киевлянка Цуренко выиграла второй поединок

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"AUS Open": киевлянка Цуренко выиграла второй поединок

Уроженка Киева Леся Цуренко вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису (“AUS Open”), передает со ссылкой на сайт турнира.

Во втором раунде отбора наша землячка одержала победу над представительницей Нидерландов Лесли Паттинама-Керхов – 6:3, 6:2.

На счету Цуренко в сегодняшнем матче четыре брейка, на своей подаче Леся проиграла один гейм.

В рамках финального поединка за право выступления в основной сетке Цуренко сразится с россиянкой Людмилой Самосновой.

Добавим, что украинка Ангелина Калинина во втором круге отбора уступила лидеру посева словенке Кайи Йуван, а наша Катарина Завацкая проиграла Анките Райна (2:6, 6:2, 3:6).

По материалам: УНН

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