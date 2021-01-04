Шевченко может возглавить “Челси”

Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко может стать главным тренером лондонского “Челси”. Об этом сообщает “Главпост” издание Le10Sport, информирует .

“Из-за трудностей с которыми сталкивается Фрэнк Лэмпард, Челси рассмотрит несколько вариантов, чтобы заменить его. По нашим данным, имя Андрея Шевченко будет в шорт-листе “синих”, — информирует издание.

Добавим, что основной причиной этих слухов есть неудачные результаты “аристократов” в течение последнего месяца. Так, вчера “Челси” дома уступил команде Хосепа Гвардиолы “Манчестер Сити”, за которую полный матч отыграл украинец Александр Зинченко.

В последних шести поединках у лондонцев одна победа, четыре поражения и одна ничья. Сейчас команда находится на девятом месте турнирной таблицы АПЛ.

Также добавим, что еще одной причиной переезда украинского наставника в Лондон может стать то, что его сын Кристиан тренируется в академии “Челси”.

Сам же обладатель “Золотого мяча” защищал цвета “пенсионеров” с 2006 по 2008 год.

В то же время, напомним, что в июне 2020 УАФ продлил контракт с тренерским штабом Андрея Шевченко.

По материалам: УНН