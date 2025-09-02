Общество

Прогноз магнітних бур на 3 вересня: якою буде активність Сонця

Магнітні бурі
За офіційними даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН та Центру прогнозування космічної погоди NOAA, 3 вересня 2025 року очікується середній рівень геомагнітної активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Попередні розрахунки показують, що індекс Kp може сягати позначки 4, що свідчить про наявність помірних збурень у магнітосфері. Для більшості населення це залишиться майже непомітним, однак метеочутливі люди можуть відчувати втому, головний біль, зміни у якості сну чи коливання артеріального тиску.

Фахівці наголошують, що подібні явища пов’язані з активними процесами на поверхні Сонця, де в період піку циклу, що припадає саме на 2025 рік, частіше фіксуються спалахи та корональні викиди.

Вони досягають Землі через кілька днів і стають причиною змін у роботі магнітосфери. Проте серйозних ризиків для енергетичних систем, зв’язку чи навігаційних супутників цього разу не прогнозується.

Астрономи підкреслюють, що у найближчі місяці кількість магнітних збурень може зрости, адже Сонце перебуває у фазі максимальної активності. Саме тому варто очікувати подібних подій значно частіше, ніж у попередні роки.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 2 вересня.

