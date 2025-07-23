Прогноз магнітних бур на 24 липня 2025 року: якою буде активність Сонця

Наукові установи, що займаються моніторингом стану сонячної активності, включаючи Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця та NOAA, повідомляють про очікувану помірну геомагнітну збудженість на 24 липня 2025 року.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми обрахунками, індекс геомагнітної активності Kp становитиме 4, що знаходиться нижче порогового значення для класифікації магнітної бурі, однак усе ж може впливати на стабільність деяких технічних систем.

Вчені фіксують посилення сонячного вітру, що походить із коронального отвору в центральній зоні сонячного диску, зокрема, його дія очікується найбільш інтенсивною у проміжку з 14:00 до 20:00 за київським часом.

У зв’язку з цим можуть спостерігатися незначні збої у роботі супутникового зв’язку, GPS-навігації, а також спорадичне зниження якості короткохвильового радіозв’язку у полярних та помірних широтах.

Для метеозалежних осіб ця дата може стати днем підвищеного ризику прояву симптомів, пов’язаних із вегетативною дистонією, головним болем, порушенням сну або нестабільністю артеріального тиску.

Медичні експерти радять у такі дні дотримуватися помірного ритму життя, обмежити перебування під прямим сонцем, забезпечити достатнє надходження рідини в організм, відмовитися від продуктів, що стимулюють нервову систему, та при можливості перенести важливі справи на більш сприятливі дні.

Попри те, що рівень активності не становитиме серйозної загрози для населення та енергетичної інфраструктури, спостереження за динамікою геокосмічних процесів триває. Астрономи не виключають короткострокових піків у разі непередбачуваної взаємодії між потоками плазми та магнітним полем Землі.

Деталізований супровід подій Сонця продовжує надходити в режимі реального часу, забезпечуючи основу для оперативного інформування громадськості.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 23 липня.